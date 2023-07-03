Фура и хэтчбек столкнулись на Октябрьском мосту — на дороге собралась пробка

В Новосибирске днем 3 июля на Октябрьском мосту столкнулись фура и хетчбэк. В результате на дороге собралась пробка.
Видео последствий аварии опубликовали очевидцы в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Октябрьском мосту столкнулись фура и хетчбэк, который, скорее всего, развернуло после неудачной попытки перестроиться перед тягачом, — говорится в посте.
Судя по «Яндекс.Картам», движение затруднено в обоих направлениях. Затор также образовался на улице Большевистской у речного вокзала.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИББД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Новосибирске произошло ДТП на проезжей части Бугринского моста. После аварии на участке дороги образовалась пробка.