В НСО отменили конкурс на единого оператора расчета в общественном транспорте

В Новосибирской области отменили конкурс по поиску единого оператора по оплате проезда на транспорте. Извещение опубликовали на сайте министерства.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Новосибирской области на своем сайте опубликовало извещение о том, что конкурс по выбору единого оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте отменяется.
— Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО извещает об отмене конкурса, — указано в документе от 27 июня 2023 года.
Конкурс объявили на сайте министерства 15 мая 2023 года. Организатором выступило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Завершиться он должен был 15 июня 2023 года, согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте министерства.
В пресс-службе министерства корреспонденту НГС сообщили, что не смогут дать комментарий, так как специалист находится «на форуме», а также рекомендовали отправить официальный запрос. НГС направил официальный запрос в Минтранспорта НСО.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске изменится маршрут движения общественного транспорта. Изменения ждут автобусов, маршруток и троллейбусов.