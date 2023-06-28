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В НСО отменили конкурс на единого оператора расчета в общественном транспорте

Чиновники не пояснили, почему приняли такое решение

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Конкурс должен был завершиться 15 июня

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В Новосибирской области отменили конкурс по поиску единого оператора по оплате проезда на транспорте. Извещение опубликовали на сайте министерства.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Новосибирской области на своем сайте опубликовало извещение о том, что конкурс по выбору единого оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте отменяется.

— Министерство транспорта и дорожного хозяйства НСО извещает об отмене конкурса, — указано в документе от 27 июня 2023 года.

Конкурс объявили на сайте министерства 15 мая 2023 года. Организатором выступило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Завершиться он должен был 15 июня 2023 года, согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте министерства.

В пресс-службе министерства корреспонденту НГС сообщили, что не смогут дать комментарий, так как специалист находится «на форуме», а также рекомендовали отправить официальный запрос. НГС направил официальный запрос в Минтранспорта НСО.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске изменится маршрут движения общественного транспорта. Изменения ждут автобусов, маршруток и троллейбусов.

ТранспортКонкурсМинтрансНовосибирскЕдиный оператор
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