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В Новосибирске изменят маршрут движения общественного транспорта — с чем это связано

Корректировки коснутся 12 автобусов, 7 маршрутных такси и 4 троллейбусов

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Корректировки продлятся 2 дня

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В Новосибирске 24 и 25 июня изменят маршрут движения 12 автобусов, 7 маршрутных такси и 4 троллейбусов. Как сообщили в пресс-центре мэрии, изменения связаны с закрытием проезда по Красному проспекту, улицам Орджоникидзе и Кирова, а также Октябрьской магистрали из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

На период закрытия работа автобусов будет организована по следующим маршрутам:

  • № 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, улица Советская, далее — по действующим схемам;
  • № 31 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Вокзальной магистрали: улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме;
  • № 95 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Фрунзе до Гоголя: улица Фрунзе, Семьи Шамшиных, улица Гоголя, далее — по действующей схеме;
  • № 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до улицы Гоголя: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующей схеме;
  • № 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до улицы Гоголя: улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующим схемам;
  • № 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Большевистской до улицы Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, улицы Гоголя, далее — по действующей схеме;
  • № 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до улицы Гоголя: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующим схемам;
  • № 75 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме.

Маршрутные такси будут курсировать по следующей схеме:

  • № 8, 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, улицы Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующим схемам;
  • № 44 — на участке от Вокзальной магистрали до улицы Кирова: улица Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская, Восход, далее — по действующей схеме;
  • № 44а — на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме;
  • № 38, 51 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Военной до улицы Ленина: улица Семьи Шамшиных, Гоголя, улица Челюскинцев, площадь Лунинцев, улица Челюскинцев, далее — по действующей схеме.
  • № 48 — в прямом направлении на участке от улицы Крылова до улицы Гоголя: улица Каменская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

Троллейбусы будут курсировать по следующей схеме:

  • № 5 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», Мочищенское шоссе, Красный проспект, улица Гоголя, Челюскинцев, Нарымская, Советская, Красный проспект, улица Большевистская, Восход, Кирова, конечный остановочный пункт «Улица Ленинградская». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Улица Ленинградская», улица Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, Советская, улица Нарымская, улица Дуси Ковальчук, Красный проспект, улица Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»;
  • № 10 — конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, улица Кошурникова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «Улица Колыванская», Красный проспект, Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, улица Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;
  • № 13 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Улица Учительская», улица Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, Гоголя, улица Нарымская, Советская, Красный проспект, Большевистская, конечный остановочный пункт «Метро "Речной вокзал"». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Метро "Речной вокзал"», улица Большевистская, Красный проспект, Советская, Нарымская, улица Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская»;
  • № 36 — в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Улица Лазурная», улица Доватора, Бориса Богаткова, Кошурникова, Гоголя, Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал Новосибирск-Главный».

Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что в Новосибирске на День города, 25 июня, запустят дополнительный общественный транспорт. На маршрут выйдут как дополнительные автобусы с троллейбусами, так и трамваи.

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