В Новосибирске изменят маршрут движения общественного транспорта — с чем это связано

В Новосибирске 24 и 25 июня изменят маршрут движения 12 автобусов, 7 маршрутных такси и 4 троллейбусов. Как сообщили в пресс-центре мэрии, изменения связаны с закрытием проезда по Красному проспекту, улицам Орджоникидзе и Кирова, а также Октябрьской магистрали из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
На период закрытия работа автобусов будет организована по следующим маршрутам:
№ 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, улица Советская, далее — по действующим схемам; № 31— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Вокзальной магистрали: улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме; № 95— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Фрунзе до Гоголя: улица Фрунзе, Семьи Шамшиных, улица Гоголя, далее — по действующей схеме; № 18— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до улицы Гоголя: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующей схеме; № 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до улицы Гоголя: улица Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующим схемам; № 13— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Большевистской до улицы Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советская, улицы Гоголя, далее — по действующей схеме; № 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до улицы Гоголя: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, Гоголя, далее — по действующим схемам; № 75— в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме.
Маршрутные такси будут курсировать по следующей схеме:
№ 8, 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, улицы Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующим схемам; № 44— на участке от Вокзальной магистрали до улицы Кирова: улица Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская, Восход, далее — по действующей схеме; № 44а— на участке от улицы Кирова до Вокзальной магистрали: улица Восход, Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, улица Советская, далее — по действующей схеме; № 38, 51 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Военной до улицы Ленина: улица Семьи Шамшиных, Гоголя, улица Челюскинцев, площадь Лунинцев, улица Челюскинцев, далее — по действующей схеме. № 48— в прямом направлении на участке от улицы Крылова до улицы Гоголя: улица Каменская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.
Троллейбусы будут курсировать по следующей схеме:
№ 5— в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», Мочищенское шоссе, Красный проспект, улица Гоголя, Челюскинцев, Нарымская, Советская, Красный проспект, улица Большевистская, Восход, Кирова, конечный остановочный пункт «Улица Ленинградская». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Улица Ленинградская», улица Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, Советская, улица Нарымская, улица Дуси Ковальчук, Красный проспект, улица Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»; № 10— конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, улица Кошурникова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «Улица Колыванская», Красный проспект, Большевистская, Восход, Кирова, Бориса Богаткова, улица Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»; № 13— в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Улица Учительская», улица Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, Гоголя, улица Нарымская, Советская, Красный проспект, Большевистская, конечный остановочный пункт «Метро "Речной вокзал"». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Метро "Речной вокзал"», улица Большевистская, Красный проспект, Советская, Нарымская, улица Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская»; № 36— в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Улица Лазурная», улица Доватора, Бориса Богаткова, Кошурникова, Гоголя, Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал Новосибирск-Главный».
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что в Новосибирске на День города, 25 июня, запустят дополнительный общественный транспорт. На маршрут выйдут как дополнительные автобусы с троллейбусами, так и трамваи.