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На День города запустят дополнительный транспорт — полный список с маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев

Так же многие будут работать по режиму буднего дня

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Полный список опубликовали в мэрии Новосибирска

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В Новосибирске на День города 25 июня запустят дополнительный общественный транспорт. На маршрут выйдут, как дополнительные автобусы с троллейбусами, так и трамваи.

Полный список опубликовали в мэрии Новосибирска.

— Так же 25 июня во вторую смену работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 будет организована по расписаниям буднего дня, — отметили в мэрии Новосибирска.

Остановочный пункт «М. «Речной вокзал» в 22 часа:

  • Автобусы

№ 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;

№ 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;

№ 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;

№ 21 — Речной вокзал — УМ-3;

№ 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;

№ 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

Остановочный пункт «Дом Ленина» в 22 часа:

  • Автобусы

№ 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское плато;

№ 97 — Дом Ленина — Цветущая Плющиха.

  • Троллейбусы

№ 7 — Дом Ленина — Станиславский ж/м;

№ 8 — Дом Ленина — Затулинский ж/м;

№ 10 — Дом Ленина — Сад им. Дзержинского.

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта в 22 часа:

  • Автобус

№ 95 — в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха».

  • Троллейбусы

№ 5 — в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»;

№ 13 — в направлении остановочного пункта «ул. Учительская»;

№ 36 — в направлении остановочного пункта «ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта в 21.30:

  • Троллейбусы

№ 23 — в направлении остановочного пункта «Сад им. Дзержинского».

Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.50:

  • Автобусы

№ 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный;

№ 15 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»;

№ 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;

№ 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;

№ 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.

Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск — Главный» в 22.50:

  • Автобусы

№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный;

№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха;

№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. С. Кожевникова.

  • Троллейбусы

№ 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.

Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.50:

  • Автобусы

№ 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова;

№ 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;

№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;

№ 57 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.

  • Троллейбусы

№ 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м.

Остановочный пункт «Магазин «Кристалл» в 22.50:

  • Автобусы

№ 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;

№ 60 — Магазин «Кристалл» — ул. Дюканова.

  • Троллейбус

№ 8 — Магазин «Кристалл» — Станиславский ж/м.

Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.50:

  • Автобусы

№ 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор;

№ 68 — «М. «Студенческая» — ст. Матвеевка.

Ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской в 22 часа:

  • Трамваи

№ 13 — ул. Мичурина — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Мостовая» в 22 часа:

  • Трамваи

№ 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.

Остановочный пункт «ул. Восход» в 22.30:

  • Троллейбусы

№ 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м;

№ 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.

Остановочный пункт «ул. Зыряновская» в 22.30:

  • Трамваи

№ 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.

Остановочный пункт «Магазин «Золотая Нива» в 23.30:

  • Маршрутные такси

№ 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.

В районе парк «Арена» в 21.20:

  • Автобусы

№ 16 — Парк «Арена» — Затон;

№ 43 — Парк «Арена» — Белые росы;

№ 45 — Парк «Арена» — Чемской бор;

№ 45к — Парк «Арена» — Чемской бор;

№ 57 — Парк «Арена» — Чистая Слобода;

№ 68 — Парк «Арена» — Ст. Матвеевка;

№ 88 — Парк «Арена» — ОРМЗ.

Метро в Новосибирске изменит график работы в День города.

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