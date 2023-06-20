На День города запустят дополнительный транспорт — полный список с маршрутами автобусов, троллейбусов и трамваев

В Новосибирске на День города 25 июня запустят дополнительный общественный транспорт. На маршрут выйдут, как дополнительные автобусы с троллейбусами, так и трамваи.
Полный список опубликовали в мэрии Новосибирска.
— Так же 25 июня во вторую смену работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 будет организована по расписаниям буднего дня, — отметили в мэрии Новосибирска.
Остановочный пункт «М. «Речной вокзал» в 22 часа:
- Автобусы
№ 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;
№ 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;
№ 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;
№ 21 — Речной вокзал — УМ-3;
№ 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;
№ 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.
Остановочный пункт «Дом Ленина» в 22 часа:
- Автобусы
№ 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское плато;
№ 97 — Дом Ленина — Цветущая Плющиха.
- Троллейбусы
№ 7 — Дом Ленина — Станиславский ж/м;
№ 8 — Дом Ленина — Затулинский ж/м;
№ 10 — Дом Ленина — Сад им. Дзержинского.
На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта в 22 часа:
- Автобус
№ 95 — в направлении остановочного пункта «Цветущая Плющиха».
- Троллейбусы
№ 5 — в направлении остановочного пункта «Городской аэропорт»;
№ 13 — в направлении остановочного пункта «ул. Учительская»;
№ 36 — в направлении остановочного пункта «ул. Лазурная».
На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта в 21.30:
- Троллейбусы
№ 23 — в направлении остановочного пункта «Сад им. Дзержинского».
Остановочный пункт «Пл. им. Калинина» в 22.50:
- Автобусы
№ 14 — Пл. им. Калинина — пос. Северный;
№ 15 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»;
№ 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;
№ 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;
№ 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.
Остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск — Главный» в 22.50:
- Автобусы
№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный;
№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха;
№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. С. Кожевникова.
- Троллейбусы
№ 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.
Остановочный пункт «М. «Площадь Маркса» в 22.50:
- Автобусы
№ 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова;
№ 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;
№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;
№ 57 — М. «Площадь Маркса» — ул. Александра Чистякова.
- Троллейбусы
№ 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Северо-Чемской ж/м.
Остановочный пункт «Магазин «Кристалл» в 22.50:
- Автобусы
№ 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;
№ 60 — Магазин «Кристалл» — ул. Дюканова.
- Троллейбус
№ 8 — Магазин «Кристалл» — Станиславский ж/м.
Остановочный пункт «М. «Студенческая» в 22.50:
- Автобусы
№ 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор;
№ 68 — «М. «Студенческая» — ст. Матвеевка.
Ул. Мичурина от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской в 22 часа:
- Трамваи
№ 13 — ул. Мичурина — Гусинобродское шоссе.
Остановочный пункт «ул. Мостовая» в 22 часа:
- Трамваи
№ 13 — ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.
Остановочный пункт «ул. Восход» в 22.30:
- Троллейбусы
№ 7 — ул. Восход — Станиславский ж/м;
№ 7 — ул. Восход — ул. Лазурная.
Остановочный пункт «ул. Зыряновская» в 22.30:
- Трамваи
№ 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.
Остановочный пункт «Магазин «Золотая Нива» в 23.30:
- Маршрутные такси
№ 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.
В районе парк «Арена» в 21.20:
- Автобусы
№ 16 — Парк «Арена» — Затон;
№ 43 — Парк «Арена» — Белые росы;
№ 45 — Парк «Арена» — Чемской бор;
№ 45к — Парк «Арена» — Чемской бор;
№ 57 — Парк «Арена» — Чистая Слобода;
№ 68 — Парк «Арена» — Ст. Матвеевка;
№ 88 — Парк «Арена» — ОРМЗ.
Метро в Новосибирске изменит график работы в День города.