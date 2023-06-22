«Дверь пришлось поддеть ломиком»: водитель — о том, как после жесткого ДТП из машины доставали девочку

Один из участников массового ДТП в Искитимском районе рассказал НГС подробности: что предшествовало аварии, как всё произошло и как доставали пострадавших из покореженного авто. Напомним, 22 июня недалеко от села Лебедевка столкнулись три автомобиля: Nissan врезался в Toyota, а потом уже на встречке в него влетел Ford.