«Дверь пришлось поддеть ломиком»: водитель — о том, как после жесткого ДТП из машины доставали девочку

Один из участников массового ДТП в Искитимском районе рассказал НГС подробности: что предшествовало аварии, как всё произошло и как доставали пострадавших из покореженного авто. Напомним, 22 июня недалеко от села Лебедевка столкнулись три автомобиля: Nissan врезался в Toyota, а потом уже на встречке в него влетел Ford.
— Я ехал в сторону Новосибирска, боковым взглядом увидел, как Toyota Prius отлетела метра на 1,5 от какого-то столкновения, а потом в мой автомобиль влетел Nissan Gloria. Я пытался сманеврировать, но это было бесполезно, — рассказал НГС водитель Форда Вадим.
Остановившись, мужчина сразу же бросился к Nissan и помог выбраться из автомобиля пострадавшей девочке.
— Дверь пришлось поддеть ломиком, так она не открывалась. Достали мы эту девочку, а скорая была на месте буквально через минуту: она двигалась за нами в сторону Новосибирска. Кстати, когда мой автомобиль грузили на эвакуатор, инспекторы сообщили, что девочка испугом отделалась, ей очень повезло, — продолжил Вадим.
Мужчина говорит, что из подслушанного разговора инспекторов ГИБДД со свидетелями следовало, что один из автомобилей (Nissan или Toyota — Вадим так и не разобрал) до момента аварии подрезал других участников движения.
20 июня в Куйбышевском районе произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, вылетела с дороги и перевернулась.