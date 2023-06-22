Мужчина и 14-летняя девочка пострадали в жестком ДТП на трассе в Новосибирской области

Днем 22 июня на трассе в Искитимском районе, недалеко от села Лебедевка случилось жесткое ДТП. Пострадал мужчина и несовершеннолетняя девочка, их доставили в Искитимскую ЦРБ.
Видео с последствиями аварии выложил телеграм-канал «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Легковушка завалилась на обочину, у нее смята боковая часть.
— Ориентировочно в 14 часов Nissan Gloria совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius, боковой интервал. После чего выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате пострадали водитель Nissan, мужчина 1986 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. Доставлены в Искитимскую ЦРБ, травмы уточняются, — сообщили НГС в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На месте работает экипаж ГИБДД и медики.
20 июня в Куйбышевском районе произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем автомобиля ВАЗ ехала по дороге