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Тема дняСтрашные глянцевые тараканы в Новосибирске
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«Шли пешком по 9 километров»: прокуратура вернула новосибирцам отмененный дачный автобус

Дорога к СНТ ведет через заказник

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Маршрут пропал 5 июня

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В Новосибирской области движение дачного автобуса № 1170, который отменили в начале июня, возобновили после вмешательства прокуратуры.

— Прокуратурой области по поручению прокурора области Александра Бучмана проведена проверка по информации в СМИ о закрытии маршрута автобуса, осуществляющего пассажирские перевозки до СНТ «Недра», «Ивушки», «Медик» и других в Новосибирском районе, в результате чего жители, большинство из которых пенсионеры, вынуждены идти пешком от ближайшей остановки к своим дачам от 3 до 9 километров, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области вынесла представление главе муниципального образования. Движение автобусов возобновлено, уточнили в прокуратуре.

Как ранее рассказывала НГС председатель СНТ «Маяк» Татьяна Старченко, маршрут ходил с 2002 года по 5 июня. Он был полулегальным, так как проходил через Кудряшовский заказник, который является охраняемой зоной. Ссылаясь же на слова кондуктора, председатель СНТ уточнила, что один из местных садоводов пожаловался на отсутствие льготного проезда и маршрут решили отменить.

В Минтрансе на прошлой неделе объясняли, почему сложно вернуть маршрут.

В мае этого года в Новосибирске перевозчик запустил маршрутку, которая будет бесплатно возить пассажиров от их дома до автостанции. Пассажиров обещают привозить ко времени отправления их рейса.

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