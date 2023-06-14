Отмену дачного автобуса до 11 новосибирских СНТ объяснили в Минтрансе

Вернуть отмененный с 5 июня автобусный маршрут
— Дорога проходит через участок, который находится в собственности РФ и относится к землям лесного фонда. Кроме того, автомобильной дороги с отведенным участком земли, имеющим соответствующую категорию, на территории заказника нет, объект носит официальный характер. Поскольку данный участок не имеет статуса автомобильной дороги, организация маршрута на нем невозможна, — говорится в ответе Минтранса на запрос НГС.
Участок заказника, через который курсировал маршрут, не имеет твердого покрытия и никогда не был оформлен как автодорога. Из-за этого на приведение его в соответствие с нормативами и содержание нельзя тратить деньги областного или районного бюджета. Но это решаемая проблема.
— Министерство готово рассмотреть возможность включения в план дорожно-строительных работ указанной дороги за счет субсидий областного бюджета после его перевода в муниципальную собственность и при наличии соответствующей заявки от администрации Новосибирского района. Кроме того, министерство готово утвердить межмуниципальный маршрут перевозок после оформления участка в собственность и приведения его в соответствие нормативным требованиям, — добавили в Минтрансе.
5 июня глава Новосибирского района Андрей Михайлов сообщил НГС, что соответствующее обращение в Минтранс было подготовлено. Стоит отметить, что дачники жаловались на проблемы полулегального маршрута как минимум с 2018 года (ответы районной администрации и нескольких министерств садоводы предоставили НГС). Из ответа Минтранса НГС следует, что с тех пор ситуация значительно не изменилась.
В Новосибирской области с 14 июня изменится расписание 4 пригородных электропоездов.