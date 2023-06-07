Сибиряк пожаловался, что его возят на автобусе без льгот: дачный маршрут после этого отменили совсем

— Предложение о включении автомобильных дорог, обеспечивающих проезд к садоводческим товариществам, в перечни дорог общего пользования регионального или муниципального значения, будут рассмотрены на заседание межведомственной комиссии. Ее заседание планируется в ближайшее время. После включения указанной дороги в реестр, будет организована работа по оформлению ее в собственность и дальнейшему содержанию и ремонту, — ответил на жалобы дачников и.о. министра транспорта Анатолий Костылевский в августе 2018 года (документ есть в распоряжении редакции).

