Сибиряк пожаловался, что его возят на автобусе без льгот: дачный маршрут после этого отменили совсем

С 5 июня автобусы маршрута №1170 перестали выходить на линию, теперь члены 11 дачных и садовых сообществ в Новосибирском районе не имеют возможно добраться к своим домам и участкам на общественном транспорте. Об этом НГС рассказала председатель СНТ «Маяк» Татьяна Старченко.
— Маршрут №1170 курсировал на полулегальном основании с 2002 года по прошлый понедельник. Дело в том, что его часть проходит через Кудряшовский заказник, а это охраняемые земли федеральной собственности. Власти в переписке с нами говорят, что проходящая через бор дорога относится к лесным и не может быть отнесена к дорогам общего пользования, — рассказала Старченко.
Автобус №1170 позволял добраться в 12 дачных и садовых сообществ: «Хуторок», «Мечта», «Медик», «Связист», «Связист-2», «Недра», «Сосна», «Весна», «Маяк», «Автодор» и «Ивушка».
О закрытии маршрута дачники узнали от кондуктора автобуса 1170.
— Когда мы спросили о причинах закрытия маршрута, кондуктор сообщил о поступившей на перевозчика жалобе. Один из местных садоводов пожаловался на отсутствие льготного проезда. В итоге решили вообще отменить маршрут, сказал нам кондуктор, — рассказала председатель СНТ «Маяк» (имя в публикации)
В администрации Новосибирского района факт прекращения работы автобуса №1170 подтвердили.
— У администрации Новосибирского района отсутствуют полномочия по организации сообщения общественного транспорта по дороге, которая не внесена в реестр. Нами подготовлено обращение в министерство транспорта НСО для решения этой проблемы, — сообщил НГС глава Новосибирского района Андрей Михайлов.
В самом минтрансе об этой проблеме знают как минимум пять лет.
— Предложение о включении автомобильных дорог, обеспечивающих проезд к садоводческим товариществам, в перечни дорог общего пользования регионального или муниципального значения, будут рассмотрены на заседание межведомственной комиссии. Ее заседание планируется в ближайшее время. После включения указанной дороги в реестр, будет организована работа по оформлению ее в собственность и дальнейшему содержанию и ремонту, — ответил на жалобы дачников и.о. министра транспорта Анатолий Костылевский в августе 2018 года (документ есть в распоряжении редакции).
НГС направил запрос Анатолию Костылевскому (сейчас он уже действующий министр транспорта) с просьбой прокомментировать ситуацию.
2 июня НГС подготовил инструкцию по спасению урожая в аномальную жару.