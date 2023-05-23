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Будут забирать у подъезда: перевозчик запустил бесплатную маршрутку для доставки новосибирцев на автовокзал

Пассажиров обещают привозить прямо к рейсу, но придется ждать, пока заберут всех

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Транспорт запустили 23 мая

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Новосибирский перевозчик запустил маршрутку, которая будет бесплатно возить пассажиров от их дома до автостанции. Пассажиров обещают привозить ко времени отправления их рейса.

— Наша основная цель — создавать такие комфортные условия для пассажиров, чтобы, выйдя из своего дома, у них начиналось приятное путешествие, а не приключенческий квест «как доехать до автовокзала и найти свой автобус», — сообщил руководитель ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» Сергей Ермаков.

Речь идет про подвоз пассажиров к автостанции, которая находится в здании железнодорожного вокзала Новосибирск Главный.

По его словам, транспорт будет бесплатным. Чтобы воспользоваться это услугой, нужно купить билет на их сайте (nsk-avtovokzal.ru) и позвонить диспетчеру за сутки до отправления автобуса.

Сергей Ермаков уточнил, что пассажиров забирают от подъезда и привозят ко времени отправления автобуса. По принципу трансфера из аэропорта до отелей в туристических поездках.

В районе железнодорожного вокзала две автостанции. Городской автовокзал в переходе на площади Гарина-Михайловского открыли летом прошлого года.

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