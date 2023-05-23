Будут забирать у подъезда: перевозчик запустил бесплатную маршрутку для доставки новосибирцев на автовокзал

Новосибирский перевозчик запустил маршрутку, которая будет бесплатно возить пассажиров от их дома до автостанции. Пассажиров обещают привозить ко времени отправления их рейса.
— Наша основная цель — создавать такие комфортные условия для пассажиров, чтобы, выйдя из своего дома, у них начиналось приятное путешествие, а не приключенческий квест «как доехать до автовокзала и найти свой автобус», — сообщил руководитель ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» Сергей Ермаков.
Речь идет про подвоз пассажиров к автостанции, которая находится в здании железнодорожного вокзала Новосибирск Главный.
По его словам, транспорт будет бесплатным. Чтобы воспользоваться это услугой, нужно купить билет на их сайте (nsk-avtovokzal.ru) и позвонить диспетчеру за сутки до отправления автобуса.
Сергей Ермаков уточнил, что пассажиров забирают от подъезда и привозят ко времени отправления автобуса. По принципу трансфера из аэропорта до отелей в туристических поездках.
В районе железнодорожного вокзала две автостанции. Городской автовокзал в переходе на площади Гарина-Михайловского открыли летом прошлого года.