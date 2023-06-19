Несколько самолетов авиакомпании S7 кружили над Новосибирском: они прилетели из Турции и Магадана

В Новосибирске несколько самолетов кружили у аэропорта Толмачево. Круги в сервисе Flightradar заметили сегодня днем, 19 июня.
По данным сервиса, самолеты принадлежат авиакомпании S7, они выполняли рейсы из Антальи, Магадана, Чульмана и Южно-Сахалинска.
Как сообщается на онлайн-табло на сайте Толмачево, все самолеты уже приземлились. В пресс-службе аэропорта объяснили, что все полеты выполняются в штатном режиме. НГС направил запрос в авиакомпанию S7.
Недавно на рейсе Владивосток — Новосибирск бортпроводники и врачи спасли пассажира, который стал терять сознание.