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Несколько самолетов авиакомпании S7 кружили над Новосибирском: они прилетели из Турции и Магадана

Их круги зафиксировал сервис «Флайтрадар»

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Самолеты, как указано на онлайн-табло аэропорта, уже приземлились

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В Новосибирске несколько самолетов кружили у аэропорта Толмачево. Круги в сервисе Flightradar заметили сегодня днем, 19 июня.

По данным сервиса, самолеты принадлежат авиакомпании S7, они выполняли рейсы из Антальи, Магадана, Чульмана и Южно-Сахалинска.

Самолеты сделали несколько кругов

Самолеты сделали несколько кругов

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Как сообщается на онлайн-табло на сайте Толмачево, все самолеты уже приземлились. В пресс-службе аэропорта объяснили, что все полеты выполняются в штатном режиме. НГС направил запрос в авиакомпанию S7.

Недавно на рейсе Владивосток — Новосибирск бортпроводники и врачи спасли пассажира, который стал терять сознание.

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