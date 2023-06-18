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«Стал хрипеть и терять сознание»: самолету рейса Владивосток — Новосибирск пришлось резко снизиться из-за пассажира

Мужчину долго не могли стабилизировать

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Борт успешно приземлился в Новосибирске

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Бортпроводники и врачи спасли пассажира рейса Владивосток — Новосибирск, который вылетел сегодня в 06:00. Об этом говорится в Telegram-канале «Дальневосточные ведомости».

— Пассажир стал хрипеть и терять сознание, — говорится в сообщении канала со ссылкой на собственного корреспондента.

Жена позвала на помощь. На борту оказались врачи, но мужчину долго не могли стабилизировать. Только снижение высоты до 3 тысяч привело его в итоге в чувство.

В Новосибирске пассажира передали медикам.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в аэропорт Толмачево, Восточного МСУТ СК России и прокуратуру. Ответы на момент публикации не поступили.

В конце мая в пассажирский самолет ударила молния, когда он летел из Красноярска в Новосибирск.

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