«Стал хрипеть и терять сознание»: самолету рейса Владивосток — Новосибирск пришлось резко снизиться из-за пассажира

Бортпроводники и врачи спасли пассажира рейса Владивосток — Новосибирск, который вылетел сегодня в 06:00. Об этом говорится в Telegram-канале «Дальневосточные ведомости».
— Пассажир стал хрипеть и терять сознание, — говорится в сообщении канала со ссылкой на собственного корреспондента.
Жена позвала на помощь. На борту оказались врачи, но мужчину долго не могли стабилизировать. Только снижение высоты до 3 тысяч привело его в итоге в чувство.
В Новосибирске пассажира передали медикам.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в аэропорт Толмачево, Восточного МСУТ СК России и прокуратуру. Ответы на момент публикации не поступили.
В конце мая в пассажирский самолет ударила молния, когда он летел из Красноярска в Новосибирск.