Проверку ремонта дорог в Новосибирской области решили непрерывно снимать на видео

Контролировать качество ремонта дорог теперь будут под камерами. Об этом стало известно сегодня, 5 июня, на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.
— Одно из нововведений — проводимые работы по контролю качества на объектах, теперь все испытания будут проводится под непрерывную видеофиксацию, — объяснил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.
На гарантии сейчас находятся 957 объектов. В Искитиме на одного из подрядчиков подали в суд — за плохие дороги на улице Советской и Комсомольской.
— Работа ведется уже по уголовной ответственности руководителя подрядной организации за уклонение от исполнения решения арбитражного суда по исполнению гарантийных обязательств, — добавил министр.
На прошлой неделе НГС сообщал, что власти три года обещают построить новую дорогу на Доватора — спасет ли она от пробок.