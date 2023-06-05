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Проверку ремонта дорог в Новосибирской области решили непрерывно снимать на видео

Об этом сообщил министр транспорта Анатолий Костылевский

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На гарантии в регионе сейчас находятся 957 объектов

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Контролировать качество ремонта дорог теперь будут под камерами. Об этом стало известно сегодня, 5 июня, на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

— Одно из нововведений — проводимые работы по контролю качества на объектах, теперь все испытания будут проводится под непрерывную видеофиксацию, — объяснил министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

На гарантии сейчас находятся 957 объектов. В Искитиме на одного из подрядчиков подали в суд — за плохие дороги на улице Советской и Комсомольской.

— Работа ведется уже по уголовной ответственности руководителя подрядной организации за уклонение от исполнения решения арбитражного суда по исполнению гарантийных обязательств, — добавил министр.

На прошлой неделе НГС сообщал, что власти три года обещают построить новую дорогу на Доватора — спасет ли она от пробок.

Ремонт дорогГарантийные дорогиАнатолий КостылевскийВидеофиксация
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