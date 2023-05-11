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Женщина на «Ниссане» сбила 11-летнего мальчика в Калининском районе — ребенок в больнице

Несовершеннолетний переходил дорогу

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Инцидент произошел в 20:30

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Вечером 11 мая в Новосибирске автомобиль сбил 11-летнего мальчика на улице Кропоткина. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, в результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу.

По информации ведомства, инцидент произошел в 20:30 у дома № 489 по улице Кропоткина. 60-летняя женщина управляла автомобилем «Ниссан-Кашкай» и ехала по Кропоткина в сторону улицы Планетной. В пути сибирячка наехала на несовершеннолетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадал пешеход, мальчик 2012 года рождения, который с травмами доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

Ночью 7 мая на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

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