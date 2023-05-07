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В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса насмерть задавил пешехода

Водитель ехал по маршруту Новокузнецк — Толмачево

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Авария произошла ночью

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В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 7 мая в 01:10. 51-летний водитель автобуса Yutong, который ехал по маршруту Новокузнецк — Толмачево на Гусиноброском шоссе возле дома 128 на улице Доватора насмерть сбил пешехода.

35-летний пешеход перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники проводят расследования и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Недавно в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила пожилую женщину. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщил НГС родственник погибшей, она собиралась ехать в магазин.

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