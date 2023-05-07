В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса насмерть задавил пешехода

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. Мужчина скончался на месте.
Как сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 7 мая в 01:10.
35-летний пешеход перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники проводят расследования и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Недавно в Новосибирске на улице Волочаевской фура раздавила пожилую женщину. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщил НГС родственник погибшей, она собиралась ехать в магазин.