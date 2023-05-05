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Автомобиль повис на ограждении дамбы ГЭС в Новосибирске — видео

Инцидент произошел в Советском районе города

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Инцидент попал на видео

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Вечером 5 мая в Новосибирске автомобиль повис на ограждении на дамбе ГЭС. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», на месте ДТП находятся сотрудники полиции.

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Автомобиль попал в ДТП на участке дороги в сторону микрорайона Шлюз

Видео: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

По данным пользователей 2ГИС, автомобиль попал в ДТП на участке дороги в сторону микрорайона Шлюз. Как сообщает сервис, на дамбе затруднено движение транспорта, пробки зафиксированы в сторону микрорайона ОбьГЭС.

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

Накануне в Новосибирской области минивэн Mitsubishi Delica столкнулся с Renault Koleos на перекрестке трассы Новосибирск — Ташанта. В результате аварии пострадал человек.

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