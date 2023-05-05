Автомобиль повис на ограждении дамбы ГЭС в Новосибирске — видео

Вечером 5 мая в Новосибирске автомобиль повис на ограждении на дамбе ГЭС. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», на месте ДТП находятся сотрудники полиции.
По данным пользователей 2ГИС, автомобиль попал в ДТП на участке дороги в сторону микрорайона Шлюз. Как сообщает сервис, на дамбе затруднено движение транспорта, пробки зафиксированы в сторону микрорайона ОбьГЭС.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.
Накануне в Новосибирской области минивэн Mitsubishi Delica столкнулся с Renault Koleos на перекрестке трассы Новосибирск — Ташанта. В результате аварии пострадал человек.