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Минивэн пошел на обгон на новосибирской трассе и врезался в кроссовер: фото с последствиями

47-летний водитель получил травмы в аварии

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ДТП произошло на автодороге Р-256

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В Новосибирской области 4 мая минивэн Mitsubishi Delica столкнулся Renault Koleos на перекрестке трассе «Новосибирск-Ташанта».

В 10:20 на трассе 47-летний водитель минивэна, который ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, на 116 километре пошел на обгон. Во время выполнения маневра минивэн столкнулся с Renault Koleos. 54-летний водитель кроссовера в момент ДТП поворачивал в сторону поселка Привольный в Черепановском районе, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

В результате ДТП пострадал водитель Mitsubishi Delica, который с травмами различной тяжести был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства.

Вчера в Новосибирске водитель грузовика пострадал в ДТП, врезавшись в фуру, припаркованную на дороге.

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