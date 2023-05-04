Минивэн пошел на обгон на новосибирской трассе и врезался в кроссовер: фото с последствиями

В Новосибирской области 4 мая минивэн Mitsubishi Delica столкнулся Renault Koleos на перекрестке трассе «Новосибирск-Ташанта».

В 10:20 на трассе 47-летний водитель минивэна, который ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, на 116 километре пошел на обгон. Во время выполнения маневра минивэн столкнулся с Renault Koleos. 54-летний водитель кроссовера в момент ДТП поворачивал в сторону поселка Привольный в Черепановском районе, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.