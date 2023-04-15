Ходил вокруг машины, а затем разбил лобовое стекло: полиция начала проверку из-за сгоревшего автомобиля на Ватутина

В Новосибирске полиция начала проверку из-за сгоревшего автомобиля в Кировском районе. Напомним, инцидент произошел утром 15 апреля на Ватутина, 93/2.
— Сообщение в полицию поступало. Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, — пояснили НГС в пресс-службе регионального МВД.
В Сети опубликовали видео, на которые попали кадры за пару минут до пожара. На нем видно, как около машины некоторое время ходит молодой человек в черном костюме. Затем он разбил лобовое стекло и кинул что-то в машину, после этого она вспыхнула.
В марте на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время его задержали сотрудники полиции.