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Ходил вокруг машины, а затем разбил лобовое стекло: полиция начала проверку из-за сгоревшего автомобиля на Ватутина

Поджог попал на камеру видеонаблюдения

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Во время пожара никто не пострадал

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В Новосибирске полиция начала проверку из-за сгоревшего автомобиля в Кировском районе. Напомним, инцидент произошел утром 15 апреля на Ватутина, 93/2.

— Сообщение в полицию поступало. Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, — пояснили НГС в пресс-службе регионального МВД.

В Сети опубликовали видео, на которые попали кадры за пару минут до пожара. На нем видно, как около машины некоторое время ходит молодой человек в черном костюме. Затем он разбил лобовое стекло и кинул что-то в машину, после этого она вспыхнула.

В марте на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время его задержали сотрудники полиции.

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