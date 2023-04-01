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На Первомайке поймали поджигателя белого Nissan — им может быть бывший муж хозяйки, который делает это не первый раз

На подозреваемого возбудили уголовное дело

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Подозреваемого задержали спустя 30 минут после поджога

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В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге машины в Первомайском районе. Напомним, пожар произошел сегодня днем, 1 апреля, у дома Твардовского, 22/3 загорелся припаркованный автомобиль. Инцидент попал на видео.

— Сегодня в полицию поступило сообщение от владельца о возгорании автомобиля, который был припаркован на улице Твардовского. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В течение 30 минут подозреваемый в поджоге автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции, где сейчас и находится, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

Как пояснили в ведомстве, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Ранее местные жители сообщили НГС, что попытка поджечь этот автомобиль уже предпринималась 5 дней назад, но тогда огонь вовремя потушили. Как сообщила знакомая с ситуацией, причастным к поджогам может быть бывший муж хозяйки автомобиля.

— В чатах дома пишут, что поджигатель — бывший супруг хозяйки машины. Насколько я знаю, он давно терроризирует семью и соседей, — рассказала Елена.

Ранее в Новосибирске ночью в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Пожар также попал на видео.

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