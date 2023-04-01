На Первомайке поймали поджигателя белого Nissan — им может быть бывший муж хозяйки, который делает это не первый раз

— В чатах дома пишут, что поджигатель — бывший супруг хозяйки машины. Насколько я знаю, он давно терроризирует семью и соседей, — рассказала Елена.



Ранее в Новосибирске ночью в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Пожар также попал на видео.

