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Автомобиль Subaru сгорел на Сибиряков-Гвардейцев — видео пожара

Машина получила серьезные повреждения

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Инцидент произошел в 04:00

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В Новосибирске ночью 23 марта в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Видео момента пожара опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как написал автор поста, инцидент произошел в 04:00 у дома 64/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием о происшествии. В ведомстве отметили, что уточняют ситуацию.

Ранее в Новосибирске недалеко от улицы Красный проспект сгорел Cadillac XT6. По данным сервиса «Дром», автомобиль марки Cadillac XT6 стоит от 4 до 8 миллионов рублей.

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— В 04:12 был вызов на улицу Сибиряков-Гвардейцев, горел автомобиль. Пожарный расчет через пять минут был на месте. В течение трех минут ликвидировали открытое горение. По оперативным данным, в результате пожара огнем поврежден один автомобиль на площади 6 кв. м, у второго — огнем повреждены пластиковые элементы и лакокрасочное покрытие на площади 0,2 кв. м, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Сгорела машинаПожарНовосибирск
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