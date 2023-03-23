Автомобиль Subaru сгорел на Сибиряков-Гвардейцев — видео пожара

В Новосибирске ночью 23 марта в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Видео момента пожара опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как написал автор поста, инцидент произошел в 04:00 у дома 64/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием о происшествии. В ведомстве отметили, что уточняют ситуацию.
Ранее в Новосибирске недалеко от улицы Красный проспект сгорел Cadillac XT6. По данным сервиса «Дром», автомобиль марки Cadillac XT6 стоит от 4 до 8 миллионов рублей.