Недалеко от Красного проспекта в Новосибирске сгорел Cadillac — машина стоит примерно 5 млн

Сегодня, 13 декабря, утром недалеко от улицы Красный проспект сгорел Cadillac XT6. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные приехали на вызов на улицу Колыванскую в 04:02. Спасатели были на месте через 6 минут после вызова, Cadillac был полностью в огне. Огонь ликвидировали за 6 минут. В результате пожара никто не пострадал, причину установят дознаватели МЧС.
По данным сервиса «Дром», автомобиль марки Cadillac XT6 стоит от 4 до 8 миллионов рублей.
Недавно на площади Маркса сгорел ПАЗ, водитель первым почувствовал запах гари и успел вывести людей. Спустя пару дней также в Ленинском районе вспыхнуло три автомобиля: Lexus RX330, Nissan Qashqai и Suzuki.