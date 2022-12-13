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Недалеко от Красного проспекта в Новосибирске сгорел Cadillac — машина стоит примерно 5 млн

На момент приезда пожарных автомобиль полностью выгорел

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После пожара автомобиль превратился в груду металла

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Сегодня, 13 декабря, утром недалеко от улицы Красный проспект сгорел Cadillac XT6. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные приехали на вызов на улицу Колыванскую в 04:02. Спасатели были на месте через 6 минут после вызова, Cadillac был полностью в огне. Огонь ликвидировали за 6 минут. В результате пожара никто не пострадал, причину установят дознаватели МЧС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Огонь потушили за 6 минут

Видео: «АСТ-54» / vk.com

По данным сервиса «Дром», автомобиль марки Cadillac XT6 стоит от 4 до 8 миллионов рублей.

Недавно на площади Маркса сгорел ПАЗ, водитель первым почувствовал запах гари и успел вывести людей. Спустя пару дней также в Ленинском районе вспыхнуло три автомобиля: Lexus RX330, Nissan Qashqai и Suzuki.

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