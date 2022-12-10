Потушили за 6 минут: в одном видео показываем, как горел автобус на площади Маркса

На площади Маркса сегодня сгорел ПАЗ. Водитель первым почувствовал запах гари и успел вывести людей. Инцидент произошел у дома 1 по улице Покрышкина.
— В 09:16 пожарно-спасательные подразделения реагировали на возгорание автобуса ПАЗ. В течение 6 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение транспорта на площади 12 кв. м. В результате пожара огнем поврежден рядом припаркованный автомобиль на площади 2 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Всё, что известно о пожаре и видео очевидцев, мы собрали в одном ролике.
Под Новосибирском на станции Мочище произошел пожар в многоквартирном одноэтажном доме. В результате возгорания без крова остались 6 семей.