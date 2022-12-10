«Почувствовал запах дыма в салоне»: водитель успел высадить пассажиров до того, как ПАЗ разгорелся на Маркса

Автоинспекторы рассказали подробности утреннего пожара на площади Маркса — первым неладное почувствовал водитель ПАЗ. Инцидент произошел у дома на улице Покрышкина, 1 в 09:30 сегодня, 10 декабря.
— Автобус двигался по улице Покрышкина со стороны улицы Титова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Водитель почувствовал запах дыма в салоне автобуса, остановился, высадил пассажиров. По предварительной информации, 7 человек, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экипажи ДПС для организации дорожного движения. Автобус уже потушили.
Видео пожара мы публиковали ранее.