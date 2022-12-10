«Дым видно по всему Ленинскому»: видео пожара на площади Маркса — сгорел автобус

Автобус на площади Маркса тушат пожарные — подъехало несколько скорых. Пазик загорелся сегодня, 10 декабря, около 09:00. Черный густой дым быстро заполонил площадь.
Происшествие попало на видео, которое снял читатель НГС Алексей. На ролике слышны достаточно громкие взрывы.
На площади быстро появились полиция и скорая.
— Дым видно было далеко, наверное, по всему Ленинскому! — написал еще один очевидец. — Страшно горел. Пазик выгорел весь.
По предварительной информации от очевидцев — среди людей нет пострадавших. Редакция НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Под Новосибирском на станции Мочище произошел пожар в многоквартирном одноэтажном доме. В результате возгорания без крова осталось 6 семей.