Под Новосибирском 6 семей остались без жилья после пожара

Под Новосибирском на станции Мочище произошел пожар в многоквартирном одноэтажном доме. В результате возгорания без крова осталось 6 семей.
— В жилом многоквартирном доме на Путийском тупике, 2 в Мочище произошел пожар. По предварительной информации, в жилом доме 1914 года проживало 6 семей, произошло возгорание от печного отопления, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время пожара никто не пострадал. Погорельцев расселили у родственников.
Ранее в Бердске в частном доме три человека отравились угарным газом. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.