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Тема дняТимур Родригез в Новосибирске
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Под Новосибирском 6 семей остались без жилья после пожара

Погорельцев расселили у родственников

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Пламя вспыхнуло из-за печного отопления

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Под Новосибирском на станции Мочище произошел пожар в многоквартирном одноэтажном доме. В результате возгорания без крова осталось 6 семей.

— В жилом многоквартирном доме на Путийском тупике, 2 в Мочище произошел пожар. По предварительной информации, в жилом доме 1914 года проживало 6 семей, произошло возгорание от печного отопления, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время пожара никто не пострадал. Погорельцев расселили у родственников.

Ранее в Бердске в частном доме три человека отравились угарным газом. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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