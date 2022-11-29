Три человека отравились угарным газом под Новосибирском

— Пожара на месте происшествия не было. Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить, но наиболее вероятной причиной происшествия послужила неисправность системы дымохода печного отопления, вследствие чего угарный газ начал поступать в жилое помещение, — сообщили в ведомстве.

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, он не вызывает никаких ощущений, при этом распространяется быстро, смешиваясь без потери своих отравляющих свойств с воздухом в помещении. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя. Причиной подобных происшествий, как правило, служит нарушение правил эксплуатации печи.

