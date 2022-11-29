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Три человека отравились угарным газом под Новосибирском

Отравление произошло из-за неисправности дымохода печи

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Пожара на месте происшествия не было

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В городе Бердск Новосибирской области в частном доме три человека отравились угарным газом. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, инцидент произошел 28 ноября в частном доме садового общества «Марьин лог». Две женщины 90 и 63 лет и мужчина 63 лет отравились угарным газом из-за неисправности дымохода печи. Пострадавших доставили в Бердскую городскую больницу, женщину 90 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, остальных направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

— Пожара на месте происшествия не было. Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить, но наиболее вероятной причиной происшествия послужила неисправность системы дымохода печного отопления, вследствие чего угарный газ начал поступать в жилое помещение, — сообщили в ведомстве.

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, он не вызывает никаких ощущений, при этом распространяется быстро, смешиваясь без потери своих отравляющих свойств с воздухом в помещении. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя. Причиной подобных происшествий, как правило, служит нарушение правил эксплуатации печи.

Спасатели отметили, что для обогрева жилья стоит использовать только исправное оборудование.

Вчера тела двух рыбаков обнаружили в машине на озере Чаны в Новосибирской области, по предварительным данным следствия, смерть наступила из-за отравления угарным газом.

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БердскМЧС Новосибирской областиСпасателиУгарный газ
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