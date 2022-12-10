Три автомобиля вспыхнули у жилого дома в Новосибирске — фото пожара

Вечером 10 декабря в Новосибирске у жилого дома вспыхнули три автомобиля. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел у дома
— Все автомобили уничтожены полностью. Случилась разгерметизация бака, произошел розлив топлива, — указано в сообщении. — Также пламя перешло на электростанцию, на ней обгорела стена и краска на дверях.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило вечером в 21:28. Пострадавших нет.
Специалисты ведомства потушили припаркованные у дома автомобили в течение 17 минут. На месте происшествия были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
— В результате пожара огнем повреждены 3 автомобиля по 6 квадратных метров каждый, — сообщили в ведомстве.
В начале декабря в Новосибирске недалеко от площади Труда загорелась машина. На месте работали полицейские, пожарные и эвакуатор.