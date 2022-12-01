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Рядом с площадью Труда вспыхнула «Тойота» — видео с горящим автомобилем

На месте работали пожарные, полиция и эвакуатор

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Пожар начался рано утром

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Утром 1 декабря недалеко от площади Труда загорелась машина. Видео с горящим автомобилем опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На месте работали полицейские, пожарные и эвакуатор.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горела Toyota Platz.

— Повреждения на площади 4 квадратных метра, выезд — 07:22, ликвидация открытого горения — 07:42, ликвидация — 07:50. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Летом в Новосибирске рядом с цирком сгорел автомобиль «Мерседес». Этот пожар попал на видео.

МЧСПожарДороги
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