Рядом с площадью Труда вспыхнула «Тойота» — видео с горящим автомобилем

Утром 1 декабря недалеко от площади Труда загорелась машина. Видео с горящим автомобилем опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На месте работали полицейские, пожарные и эвакуатор.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горела Toyota Platz.
— Повреждения на площади 4 квадратных метра, выезд — 07:22, ликвидация открытого горения — 07:42, ликвидация — 07:50. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
Летом в Новосибирске рядом с цирком сгорел автомобиль «Мерседес». Этот пожар попал на видео.