Автомобиль «Мерседес» сгорел рядом с цирком — пожар попал на видео
Огонь тушили 15 минут
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Вечером 4 июля в Новосибирске сгорел автомобиль на улице Челюскинцев рядом с цирком.
Вызов в ГУ МЧС по Новосибирской области поступил в 22:01. Пожарные прибыли на место через две минуты.
— Было установлено, что горит автомобиль марки «Мерседес». Пострадавших в результате пожара нет, — сообщили НГС в ведомстве.
Открытое горение ликвидировали в 22:18.
Обновлено. В новость были внесены изменения. Изначально в ГУ МЧС сообщили, что сгорел автомобиль марки BMW. Позже в ведомстве уточнили, что это был «Мерседес».
В конце июня на Пашинском шоссе сгорели «Жигули». На месте работали пожарные.