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Автомобиль «Мерседес» сгорел рядом с цирком — пожар попал на видео

Огонь тушили 15 минут

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От автомобиля поднялся высокий столб пламени

От автомобиля поднялся высокий столб пламени

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Вечером 4 июля в Новосибирске сгорел автомобиль на улице Челюскинцев рядом с цирком.

Вызов в ГУ МЧС по Новосибирской области поступил в 22:01. Пожарные прибыли на место через две минуты.

— Было установлено, что горит автомобиль марки «Мерседес». Пострадавших в результате пожара нет, — сообщили НГС в ведомстве.

Открытое горение ликвидировали в 22:18.

Обновлено. В новость были внесены изменения. Изначально в ГУ МЧС сообщили, что сгорел автомобиль марки BMW. Позже в ведомстве уточнили, что это был «Мерседес».

В конце июня на Пашинском шоссе сгорели «Жигули». На месте работали пожарные.

пожарныесгорела машина«Мерседес»
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