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«Жигули» загорелись на Пашинском шоссе — от машины поднялся столб черного дыма

По предварительной информации, никто не пострадал

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Горение ликвидировали за 10 минут

Горение ликвидировали за 10 минут

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Сегодня утром, 20 июня, на Пашинском шоссе под Новосибирском загорелся автомобиль «Жигули». На месте работали пожарные.

— В результате ДТП загорелся автомобиль «Жигули». Выезд — в 08:00, прибытие — в 08:15. Ликвидация открытого горения — в 08:25, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На прошлой неделе на парковке пригородного вокзала в Новосибирске сгорел автомобиль «Волга». Хозяин машины не пострадал.

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