Машина загорелась во дворе 17-этажки на Первомайке — видео пожара

На парковке у дома по улице Твардовского, 22/3 загорелся автомобиль в Первомайском районе Новосибирска. Видео было опубликовано в группе «АСТ-54». Инцидент произошел сегодня, 1 апреля, днем. Автомобиль был припаркован у подъездов
На ролике видно огонь и высоко поднимающийся дым от машины. По данным группы, пожарные оперативно прибыли на место инцидента.
В ГУ МЧС по Новосибирской области не прокомментировали ситуацию на момент публикации.
В Новосибирске ночью 23 марта в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Пожар также попал на видео.