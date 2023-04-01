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Тема дняМашина загорелась во дворе 17-этажки на Первомайке
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Машина загорелась во дворе 17-этажки на Первомайке — видео пожара

Автомобиль сгорел днем

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Машина была припаркована у подъезда

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На парковке у дома по улице Твардовского, 22/3 загорелся автомобиль в Первомайском районе Новосибирска. Видео было опубликовано в группе «АСТ-54». Инцидент произошел сегодня, 1 апреля, днем. Автомобиль был припаркован у подъездов 17-этажки.

На ролике видно огонь и высоко поднимающийся дым от машины. По данным группы, пожарные оперативно прибыли на место инцидента.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В ГУ МЧС по Новосибирской области не прокомментировали ситуацию на момент публикации.

В Новосибирске ночью 23 марта в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy. Пожар также попал на видео.

ПожарСгорел автомобильПервомайкаВидео
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