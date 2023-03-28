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Тема дняЗадержали поджигателя авто на Первомайке
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Неизвестный поджег белый Nissan и скрылся на Первомайке. Момент поджога попал на видео

Поврежденный огнем автомобиль удалось спасти

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Огонь был потушен вовремя, сообщил очевидец

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В ночь на 28 марта на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Действия злоумышленника попали в объектив камеры наружного наблюдения, кадры опубликовал подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хозяин автомобиля рассказал НГС, что огонь потушили его соседи

Видео: АСТ-54 «ВКонтакте»

В пресс-службе областного главка полиции затруднились оперативно ответить НГС, обращался ли собственник автомобиля с заявлением в МВД.

НГС также запросил информацию о том, выезжали ли спасатели на тушение пожара, в региональном МЧС.

— Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников, — сообщили в МЧС Новосибирской области.

Накануне в пятизвездочном отеле Германа Грефа на Алтае произошел пожар. Огонь вспыхнул в цокольном этаже.

Обновлено в 20:01. Поджигатель был задержан по горячим следам.

— Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Возбуждено уголовное дело о порче чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили НГС в региональном главке полиции.

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