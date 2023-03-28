Неизвестный поджег белый Nissan и скрылся на Первомайке. Момент поджога попал на видео

Обновлено в 20:01. Поджигатель был задержан по горячим следам.



— Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поджоге автомобиля. Возбуждено уголовное дело о порче чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили НГС в региональном главке полиции.