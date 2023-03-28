Неизвестный поджег белый Nissan и скрылся на Первомайке. Момент поджога попал на видео

В ночь на 28 марта на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Действия злоумышленника попали в объектив камеры наружного наблюдения, кадры опубликовал подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».
В пресс-службе областного главка полиции затруднились оперативно ответить НГС, обращался ли собственник автомобиля с заявлением в МВД.
НГС также запросил информацию о том, выезжали ли спасатели на тушение пожара, в региональном МЧС.
— Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников, — сообщили в МЧС Новосибирской области.
Накануне в пятизвездочном отеле Германа Грефа на Алтае произошел пожар. Огонь вспыхнул в цокольном этаже.