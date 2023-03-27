В Манжероке в строящемся пятизвездочном отеле произошел пожар

В Республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке 27 марта произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в цокольном этаже.
— В 19:05 поступило сообщение о задымлении в строящемся здании на «Всесезонном курорте Манжерок». К месту вызова прибыли силы и средства Горно-Алтайского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники, 25 человек личного состава. Пожар локализовали за несколько минут, — пояснили ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В Алтае продолжают возводить самый большой в России пятизвездочный отель. После завершения строительства его площадь составит 51 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на 304 номера. На территории будет расположено 12 отдельно стоящих жилых вилл.
Это уже не первый пожар в строящемся отеле, последний раз огонь вспыхнул в здании 17 января.