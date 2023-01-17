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СрочноПожар в строящемся отеле в Манжероке
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В строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар

По данным МЧС, возгорание произошло в цокольном этаже

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В здании загорелся утеплитель

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В республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке 17 января произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в цокольном этаже.

— В строящемся корпусе загорелся утеплитель во время строительных работ. Он загорелся на площади 10 квадратных метров из-за специфического материала утеплителя, он дал такой сильный дым. Пожар был лимитирован за пару минут, — пояснили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Еще до приезда пожарного расчета горящий утеплитель с помощи погрузчика засыпали снегом. В пожаре погибших и пострадавших нет.

В Алтае продолжают возводить самый большой в России пятизвездочный отель. После завершения строительства его площадь составил 51 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на 304 номера. На территории будет расположено 12 отдельно стоящих жилых вилл.

Ранее обозреватель НГС посетил Алтай и узнал, сколько обойдется отдых на горнолыжном курорте.

Горнолыжный курортПожарМанжерок
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