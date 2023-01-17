В строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке произошел пожар

В республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке 17 января произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в цокольном этаже.
— В строящемся корпусе загорелся утеплитель во время строительных работ. Он загорелся на площади 10 квадратных метров из-за специфического материала утеплителя, он дал такой сильный дым. Пожар был лимитирован за пару минут, — пояснили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Еще до приезда пожарного расчета горящий утеплитель с помощи погрузчика засыпали снегом. В пожаре погибших и пострадавших нет.
В Алтае продолжают возводить самый большой в России пятизвездочный отель. После завершения строительства его площадь составил 51 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на 304 номера. На территории будет расположено 12 отдельно стоящих жилых вилл.
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