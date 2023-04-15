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Тема дняНеизвестный поджег «Тойоту»
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«Тойота» загорелась на Ватутина — камеры зафиксировали, как ее поджигает неизвестный

Молодой человек разбил лобовое стекло и кинул что-то в салон машины

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Пожар случился в 4 утра

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Утром 15 апреля на Ватутина, 93/2 загорелся автомобиль. Камеры наблюдения на подъезде дома зафиксировали, как перед пожаром около машины ходил неизвестный.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели выехали на место в 04:22, прибыли в 04:31. К 04:34 удалось ликвидировать открытое горение.

— Горел автомобиль на площади 5 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Телеграм-канал «АСТ-54» выложил видео, которое камеры на подъезде дома сняли за несколько минут до пожара. На нем видно, как около машины некоторое время ходит молодой человек в черном костюме. Затем он разбил лобовое стекло и кинул что-то в машину, после этого она вспыхнула.

Судя по камерам, поджог произошел в 04:10.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / T.me

В марте на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время мужчину задержали сотрудники полиции.

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