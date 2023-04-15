«Тойота» загорелась на Ватутина — камеры зафиксировали, как ее поджигает неизвестный

Утром 15 апреля на Ватутина, 93/2 загорелся автомобиль. Камеры наблюдения на подъезде дома зафиксировали, как перед пожаром около машины ходил неизвестный.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели выехали на место в 04:22, прибыли в 04:31. К 04:34 удалось ликвидировать открытое горение.
— Горел автомобиль на площади 5 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
Телеграм-канал «АСТ-54» выложил видео, которое камеры на подъезде дома сняли за несколько минут до пожара. На нем видно, как около машины некоторое время ходит молодой человек в черном костюме. Затем он разбил лобовое стекло и кинул что-то в машину, после этого она вспыхнула.
Судя по камерам, поджог произошел в 04:10.
В марте на улице Твардовского в Новосибирске неизвестный мужчина поджег белый универсал. Спустя время мужчину задержали сотрудники полиции.