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В Новосибирске запретят парковаться на улице Фрунзе

Ограничения вводят с 30 января

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На участке установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор»

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В Новосибирске на улице Фрунзе запретят парковаться. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения вводят с 30 января.

— На улице Фрунзе, в зоне вновь обустраиваемой остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5. Ограничение устанавливается для исключения стоянки постороннего транспорта в зоне обустраиваемой остановки общественного транспорта, — пояснили в муниципалитете.

Там установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Ранее в Новосибирске изменили схему движения транспортной развязки на улице Блюхера.

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