В Новосибирске запретят парковаться на улице Фрунзе

В Новосибирске на улице Фрунзе запретят парковаться. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения вводят с 30 января.
— На улице Фрунзе, в зоне вновь обустраиваемой остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5. Ограничение устанавливается для исключения стоянки постороннего транспорта в зоне обустраиваемой остановки общественного транспорта, — пояснили в муниципалитете.
Там установят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Ранее в Новосибирске изменили схему движения транспортной развязки на улице Блюхера.