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«Не справился с управлением»: 18-летний водитель погиб в аварии в НСО

В аварии также погиб пассажир Toyota Avensis

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ДТП произошло во время обгона

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Вечером 14 января в Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибли два человека.

— 18-летний водитель, стаж управления автомобилем менее одного месяца, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. По предварительной информации, на 1250-м км трассы во время обгона он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погибли 18-летний водитель и 34-летний пассажир Toyota Avensis.

Ранее на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии три человека погибли, еще два получили травмы.

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