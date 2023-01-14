«Не справился с управлением»: 18-летний водитель погиб в аварии в НСО

Вечером 14 января в Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибли два человека.
— 18-летний водитель, стаж управления автомобилем менее одного месяца, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. По предварительной информации, на
В результате аварии погибли
Ранее на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии три человека погибли, еще два получили травмы.