«Не справился с управлением»: три человека погибли в аварии в НСО

Вечером 6 января на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, три человека погибли, еще два получили травмы.
— Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по дороге
В результате ДТП на месте погибли три пассажира Hyundai Solaris, две женщины и один мужчина, на вид всем около 25 лет. Водителя Hyundai и
Ранее на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло несколько ДТП: в одном из них автомобиль врезался в четверых людей.