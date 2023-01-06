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«Не справился с управлением»: три человека погибли в аварии в НСО

Двух пострадавших доставили в больницу

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Авария произошла на трассе в Тогучинском районе

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Вечером 6 января на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, три человека погибли, еще два получили травмы.

— Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по дороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в сторону Ленинска-Кузнецкого и на 114-м километре трассы, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Wolksagen Tiguan, которым управлял 32-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП на месте погибли три пассажира Hyundai Solaris, две женщины и один мужчина, на вид всем около 25 лет. Водителя Hyundai и 22-летнюю пассажирку Wolksagen Tiguan госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло несколько ДТП: в одном из них автомобиль врезался в четверых людей.

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