«Не справился с управлением»: три человека погибли в аварии в НСО

Вечером 6 января на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, три человека погибли, еще два получили травмы.



— Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по дороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в сторону Ленинска-Кузнецкого и на 114-м километре трассы, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Wolksagen Tiguan, которым управлял 32-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

