«Откуда такие пробки в праздники?»: центр Новосибирска окрасился в красный цвет

Вечером 3 января в центре Новосибирска автолюбители встали в пробки. По данным 2ГИС, движение затруднено на улицах Депутатской, Каменской, Серебренниковской и Орджоникидзе у Новосибирского театра оперы и балета, заторы наблюдаются и на Красном проспекте у площади Ленина.
— А что происходит? Откуда такие пробки в праздники, — спрашивает один из пользователей 2ГИС.
Как сообщает сервис, пробки наблюдаются на улицах Фрунзе и Ядринцевской, в бордовый цвет окрасились улицы Чаплыгина, Октябрьская и Советская. При этом общая ситуация на дорогах города оценивается в три балла.
После празднования Нового года в Новосибирске утром 1 января на улицах почти не было машин и людей. Фотокорреспондент НГС прогулялся по городу в первый день 2023 года. Смотрим на его атмосферные снимки.