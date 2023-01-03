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«Откуда такие пробки в праздники?»: центр Новосибирска окрасился в красный цвет

Заторы наблюдаются у НОВАТа и Первомайского сквера

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Вечером 3 января в центре Новосибирска автолюбители встали в пробки. По данным 2ГИС, движение затруднено на улицах Депутатской, Каменской, Серебренниковской и Орджоникидзе у Новосибирского театра оперы и балета, заторы наблюдаются и на Красном проспекте у площади Ленина.

— А что происходит? Откуда такие пробки в праздники, — спрашивает один из пользователей 2ГИС.

Общая ситуация на дорогах города оценивается в три балла

Общая ситуация на дорогах города оценивается в три балла

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Как сообщает сервис, пробки наблюдаются на улицах Фрунзе и Ядринцевской, в бордовый цвет окрасились улицы Чаплыгина, Октябрьская и Советская. При этом общая ситуация на дорогах города оценивается в три балла.

После празднования Нового года в Новосибирске утром 1 января на улицах почти не было машин и людей. Фотокорреспондент НГС прогулялся по городу в первый день 2023 года. Смотрим на его атмосферные снимки.

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