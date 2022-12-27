Полиция объявила розыск сибиряка, который привязал к машине кресло и прокатился на нем по трассе

В Новосибирской области полицейские ищут мужчину, который проехался на кресле, привязанном к отечественному автомобилю, по Ордынской трассе. Видео с опасной поездкой было опубликовано накануне.
— Обстоятельства, изложенные в публикации, а также личности граждан на видео устанавливаются. Личный состав Госавтоинспекции Новосибирской области при несении службы ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения, — отметили в ведомстве.
В январе 2021 года в Новосибирске пассажиры двух машин устроили стрельбу фейерверками во время поездки к Академгородку — этот момент они сняли на видео для своих блогов.