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Полиция объявила розыск сибиряка, который привязал к машине кресло и прокатился на нем по трассе

Видео ночной поездки опубликовали в Сети

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Поездку на кресле сибиряк устроил по Ордынскому шоссе

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В Новосибирской области полицейские ищут мужчину, который проехался на кресле, привязанном к отечественному автомобилю, по Ордынской трассе. Видео с опасной поездкой было опубликовано накануне.

— Обстоятельства, изложенные в публикации, а также личности граждан на видео устанавливаются. Личный состав Госавтоинспекции Новосибирской области при несении службы ориентирован на пресечение нарушений правил дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

В январе 2021 года в Новосибирске пассажиры двух машин устроили стрельбу фейерверками во время поездки к Академгородку — этот момент они сняли на видео для своих блогов.

Ордынская трассаОпасное вождениеКресло
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