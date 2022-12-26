«Тормози!»: сибиряк привязал к машине кресло и прокатился на нем по Ордынскому шоссе

На Ордынской трассе в Новосибирской области мужчина проехался на кресле, привязанном к отечественному автомобилю. Видео с поездкой опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Видео опубликовали 26 декабря. Судя по кадрам, сибиряк катался по трассе ночью.
Согласно статье 12.23 КоАП РФ, перевозка людей вне кабины автомобиля влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Ранее в Новосибирске мужчина прокатился по городу в открытом багажнике. Эта поездка попала на видео.