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«Тормози!»: сибиряк привязал к машине кресло и прокатился на нем по Ордынскому шоссе

Странная поездка попала на видео

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Сначала мужчина стоял на ногах, но потом решил присесть

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На Ордынской трассе в Новосибирской области мужчина проехался на кресле, привязанном к отечественному автомобилю. Видео с поездкой опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Видео опубликовали 26 декабря. Судя по кадрам, сибиряк катался по трассе ночью.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В сообществе рассказали, что видео прислал подписчик

Видео: АСТ-54 / Vk.com

Согласно статье 12.23 КоАП РФ, перевозка людей вне кабины автомобиля влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Ранее в Новосибирске мужчина прокатился по городу в открытом багажнике. Эта поездка попала на видео.

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