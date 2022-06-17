Новосибирец прокатился в открытом багажнике по Димитровскому мосту — что грозит водителю
Очевидцы сняли на видео опасную поездку
В Новосибирске 17 июня неизвестный мужчина прокатился в багажнике по Димитровскому мосту.
Сообщение об этом и видео инцидента появилось в новосибирской группе АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
— По данному факту, согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, водителю за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
В Новосибирске сотрудники ГИБДД завершили расследование по инциденту, который произошел 5 февраля 2022 года. Тогда по Новосибирску разъезжал голый мужчина на капоте «Волги».