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Новосибирец прокатился в открытом багажнике по Димитровскому мосту — что грозит водителю

Очевидцы сняли на видео опасную поездку

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Новосибирец был полуголым

Новосибирец был полуголым

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В Новосибирске 17 июня неизвестный мужчина прокатился в багажнике по Димитровскому мосту.

Сообщение об этом и видео инцидента появилось в новосибирской группе АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

— По данному факту, согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, водителю за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД завершили расследование по инциденту, который произошел 5 февраля 2022 года. Тогда по Новосибирску разъезжал голый мужчина на капоте «Волги».

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