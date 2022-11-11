Фура улетела в столб и развернулась на выезде с площади инженера Будагова в Новосибирске
Из-за аварии образовалась длинная пробка
В Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео заметно, что фура врезалась в столб, кабина автомобиля оказалась на газоне, а прицеп занял одну из полос дороги.
Из-за аварии на дороге образовался затор, по словам автора видео, он стоял в пробке два часа. Кроме того, на кадрах видно, что к месту ДТП уже приехал автомобиль, чтобы отбуксировать фуру.
По данным сервиса 2ГИС, на месте ДТП образовалась пробка, которая начинается от площади инженера Будагова, а заканчивается на улице Большевистской.
На момент публикации в ГИБДД не прокомментировали ДТП.
Вчера на пересечении Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись грузовой автомобиль MAN и Toyota Mark II. В аварии пострадали трое мужчин.