Фура улетела в столб и развернулась на выезде с площади инженера Будагова в Новосибирске

В Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео заметно, что фура врезалась в столб, кабина автомобиля оказалась на газоне, а прицеп занял одну из полос дороги.

Из-за аварии на дороге образовался затор, по словам автора видео, он стоял в пробке два часа. Кроме того, на кадрах видно, что к месту ДТП уже приехал автомобиль, чтобы отбуксировать фуру.