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Фура улетела в столб и развернулась на выезде с площади инженера Будагова в Новосибирске

Из-за аварии образовалась длинная пробка

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Автомобиль врезался в столб

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В Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео заметно, что фура врезалась в столб, кабина автомобиля оказалась на газоне, а прицеп занял одну из полос дороги.

Из-за аварии на дороге образовался затор, по словам автора видео, он стоял в пробке два часа. Кроме того, на кадрах видно, что к месту ДТП уже приехал автомобиль, чтобы отбуксировать фуру.

По данным сервиса 2ГИС, на месте ДТП образовалась пробка, которая начинается от площади инженера Будагова, а заканчивается на улице Большевистской.

Фура заняла левый ряд

Фура заняла левый ряд

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На момент публикации в ГИБДД не прокомментировали ДТП.

Вчера на пересечении Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись грузовой автомобиль MAN и Toyota Mark II. В аварии пострадали трое мужчин.

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