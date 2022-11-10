Грузовик въехал в Toyota Mark II на Большевистской — трое мужчин пострадали
Одного из пассажиров вытаскивали спасатели
В Новосибирске ночью 10 ноября на пересечении Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись грузовой автомобиля MAN и Toyota Mark II. По данным ГИБДД, авария случилась в 00:50 часов.
— 38-летний водитель грузовика с полуприцепом, двигался по улице Большевистская, со стороны улице Ульяновская, в сторону улицы Выборная, и в пути следования, напротив дома № 130 по улицы Большевистская, совершил столкновение с Toyota Mark II, под управлением 26-летнего водителя, который двигался по Инюшенская, со стороны улицы 1-й Инюшенский переулок, в сторону улицы Большевистская, с левым поворотом в сторону улицы Ульяновская, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля Toyota Mark II — 24-летний, 25-летний и 29-летний мужчины. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
На место ДТП также выезжали спасатели МАСС.
— Информация о ДТП, поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 01:06. Через 6 минут спасатели уже были на месте происшествия. Была проведена разведка, сбор информации о пострадавших. С заднего сиденья легкового автомобиля без применения ГАСИ был извлечён пострадавший, 29-летний мужчина. Он был передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в пресс-службе спасатели МАСС.
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