Грузовик въехал в Toyota Mark II на Большевистской — трое мужчин пострадали

В Новосибирске ночью 10 ноября на пересечении Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись грузовой автомобиля MAN и Toyota Mark II. По данным ГИБДД, авария случилась в 00:50 часов.

— 38-летний водитель грузовика с полуприцепом, двигался по улице Большевистская, со стороны улице Ульяновская, в сторону улицы Выборная, и в пути следования, напротив дома № 130 по улицы Большевистская, совершил столкновение с Toyota Mark II, под управлением 26-летнего водителя, который двигался по Инюшенская, со стороны улицы 1-й Инюшенский переулок, в сторону улицы Большевистская, с левым поворотом в сторону улицы Ульяновская, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.