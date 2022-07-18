На улице Фрунзе запретят парковаться — показываем на карте участок

На улице Фрунзе от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта запретят парковку автомобилей, об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска. Запрет начнет действовать с 1 августа. Ограничения установят для беспрепятственного проезда общественного транспорта.



— На участке нечетной стороны ул. Фрунзе от ул. Ольги Жилиной до Красного проспекта установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», — сообщили в мэрии города.