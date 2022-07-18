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На улице Фрунзе запретят парковаться — показываем на карте участок

Запрет вступит в силу с 1 августа

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Благодаря запрету парковки проезд общественного транспорта станет беспрепятственным

Благодаря запрету парковки проезд общественного транспорта станет беспрепятственным

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На улице Фрунзе от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта запретят парковку автомобилей, об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска. Запрет начнет действовать с 1 августа. Ограничения установят для беспрепятственного проезда общественного транспорта.

— На участке нечетной стороны ул. Фрунзе от ул. Ольги Жилиной до Красного проспекта установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», — сообщили в мэрии города.

Парковку запретят на нечетной стороне улицы Фрунзе, от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта

Парковку запретят на нечетной стороне улицы Фрунзе, от улицы Ольги Жилиной до Красного проспекта

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Также запрет на парковку на площади Калинина действует с 17 июня. На площади установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Это связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

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