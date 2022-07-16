Для обработки новосибирских дорог закупят соль и отсев — на них потратят 132 миллиона рублей

Для Новосибирска закупят соль и отсев для обработки улиц в зимний период. Стоимость материалов оценили в 132 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, аукционы объявило Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 . Планируется приобрести галит (соль для промышленных целей) на 88 миллионов рублей и песок из отсева горных пород на 44 миллиона. Точный объем материалов при этом не указан, но известно, что их будут использовать для изготовления пескосоляной смеси.

