Для обработки новосибирских дорог закупят соль и отсев — на них потратят 132 миллиона рублей
Из материалов сделают смесь, которой будут посыпать улицы зимой
Для Новосибирска закупят соль и отсев для обработки улиц в зимний период. Стоимость материалов оценили в 132 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, аукционы объявило Дорожно-эксплуатационное учреждение
Товар должны доставить на базу ДЭУ
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, какой объем материалов для пескосоляной смеси планируют закупить для Новосибирска, какие улицы будут обрабатывать ею и закупят ли на зиму другие дорожные реагенты.
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