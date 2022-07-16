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Для обработки новосибирских дорог закупят соль и отсев — на них потратят 132 миллиона рублей

Из материалов сделают смесь, которой будут посыпать улицы зимой

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Большую часть соли и отсева привезут на площадку ДЭУ в 2022 году

Большую часть соли и отсева привезут на площадку ДЭУ в 2022 году

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Для Новосибирска закупят соль и отсев для обработки улиц в зимний период. Стоимость материалов оценили в 132 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, аукционы объявило Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. Планируется приобрести галит (соль для промышленных целей) на 88 миллионов рублей и песок из отсева горных пород на 44 миллиона. Точный объем материалов при этом не указан, но известно, что их будут использовать для изготовления пескосоляной смеси.

Товар должны доставить на базу ДЭУ № 1 до 1 марта 2023 года. 80% подрядчик привезет в 2022 году. Средства выделят из бюджета Новосибирска.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, какой объем материалов для пескосоляной смеси планируют закупить для Новосибирска, какие улицы будут обрабатывать ею и закупят ли на зиму другие дорожные реагенты.

Также ДЭУ № 1 объявило аукцион на покупку техники для уборки дорог в зимний и летний периоды. За автомобили готовы заплатить 93 миллиона рублей.

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ДЭУгосзакупкиобработка дорог
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