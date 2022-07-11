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Незнакомец оставил плакат с просьбой Анатолию Локтю на перекрестке ГБШ — что ответили в мэрии

Проезжую часть длиной в 700 метров капитально отремонтируют после многочисленных жалоб

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К моменту публикации этого материала обращение к мэру уже убрали

К моменту публикации этого материала обращение к мэру уже убрали

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На светофоре перекрестка Гусинобродского шоссе с улицей Доватора сегодня утром 11 июля появился плакат с обращением к мэру Новосибирска. Анонимный автор то ли попросил, то ли потребовал привести проблемный участок дороги в порядок лично Анатолия Локтя.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в ответ на запрос НГС сообщил, что участок начнут капитально ремонтировать 13 июля. Это следует из субботнего выездного совещания Анатолия Локтя, который признал, что данный участок дороги — самый проблемный на ГБШ.

— Подрядчик на проведение ремонта уже определен, он приступит к работе 13 июля. Здесь необходимо не просто уложить новый асфальт, а локально усилить основание дороги, практически создать его заново. Этот перекресток — часть участка Гусинобродского шоссе (700 метров), которая будет отремонтирована в этом сезоне. На всём протяжении участка будет капитально отремонтирована проезжая часть, — заявил Анатолий Локоть.

После того, как НГС обратился с запросом с просьбой прокомментировать ситуацию с проблемным участком дороги, плакат убрали.

Сегодня также стало известно, что проспект Карла Маркса отремонтируют к концу августа: по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.

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ГБШГусинобродское шоссеремонт дороги
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