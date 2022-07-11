Незнакомец оставил плакат с просьбой Анатолию Локтю на перекрестке ГБШ — что ответили в мэрии

На светофоре перекрестка Гусинобродского шоссе с улицей Доватора сегодня утром 11 июля появился плакат с обращением к мэру Новосибирска. Анонимный автор то ли попросил, то ли потребовал привести проблемный участок дороги в порядок лично Анатолия Локтя.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов в ответ на запрос НГС сообщил, что участок начнут капитально ремонтировать 13 июля. Это следует из субботнего выездного совещания Анатолия Локтя, который признал, что данный участок дороги — самый проблемный на ГБШ.