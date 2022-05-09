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СрочноСтанцию метро «Площадь Ленина» закрыли на два часа
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Станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске закрыли на два часа

Это связано с празднованием Дня Победы

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В метро нельзя будет зайти с 21 до 23 часов

В метро нельзя будет зайти с 21 до 23 часов

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Вечером в понедельник, 9 мая, в Новосибирске временно закрыли станцию метро «Площадь Ленина». Это связано с празднованием Дня Победы.

— 9 мая с 21:00 до 23:00 входы и выходы станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты, — сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ограничение будет действовать на время подготовки и проведения салюта, который запустят на площади Ленина в 22 часа.

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске.

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