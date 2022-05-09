Станцию метро «Площадь Ленина» в Новосибирске закрыли на два часа
Это связано с празднованием Дня Победы
2 906
Вечером в понедельник, 9 мая, в Новосибирске временно закрыли станцию метро «Площадь Ленина». Это связано с празднованием Дня Победы.
— 9 мая с 21:00 до 23:00 входы и выходы станции метро «Площадь Ленина» будут закрыты, — сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ограничение будет действовать на время подготовки и проведения салюта, который запустят на площади Ленина в 22 часа.
Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске.