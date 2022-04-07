Весенние ямы жрут колёса. Вот простая инструкция, как засудить дорожников

Да, такие случаи бывали, например, вот история автомобилиста, который в темноте налетел на отогнутый рельс безопасности, но при этом проиграл в суде. Чаще всего инспектор ГИБДД вменяет водителю нарушение пункта 10.1 ПДД, который требует выбирать скорость исходя из условий (в том числе дорожных), а при обнаружении опасности — тормозить. Подобная логика может быть справедлива, если водитель очевидно нарушал законы здравого смысла, двигаясь по разбитой дороге слишком быстро. Но когда речь о плохо видимых и скрытых дефектах (например, ямах, заполненных водой), при попытке инспектора обвинить самого водителя нужно возражать и требовать оформления упомянутого выше акта выявленных недостатков в эксплуатации дорог.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



Кстати, отъезд с места ДТП без оформления наказывается лишением прав на срок до полутора лет или арестом до 15 суток. Норма работает даже для случаев, когда пострадал только автомобиль самого водителя. На практике это означает, что заявить об ущербе постфактум не получится: ДТП нужно оформлять на месте.

