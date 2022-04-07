Весенние ямы жрут колёса. Вот простая инструкция, как засудить дорожников

1
Как оформить ДТП
Повреждение автомобиля при наезде на яму попадает под определение ДТП, поэтому требует обязательного оформления.
Поскольку такие аварии являются сравнительно легкими, дежурный сотрудник ГИБДД нередко предлагает оформить инцидент самостоятельно — не соглашайтесь. В отличие от классического столкновения машин инспекторы должны зафиксировать, что авария случилась из-за плохого качества дорог.
Делается это с помощью особого документа: акта выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии дороги. Он является отправной точкой для взыскания ущерба именно с дорожников. В нем, в частности, указывается размер ямы или другого дефекта полотна.
Также инспектор ГИБДД оформляет схему ДТП и фиксирует видимые повреждения машины.
Пока ждете экипаж, можете провести собственные измерения размеров ямы, сняв процесс на фото или видео. Сфотографируйте автомобиль, его повреждения, госномер, а также характерные объекты, позволяющие идентифицировать место (таблички с номерами домов, вывески). Важно показать взаимное расположение автомобиля, выбоины, разметки, границ проезжей части
Поделиться
2
Какие дефекты считаются критическими
Подробные требования к состоянию дорог прописаны в ГОСТ Р 50597–2017. Например, устранению подлежат выбоины, длиной более 15 см, глубиной более 5 см и площадью более
Поделиться
3
Могут ли обвинить в аварии самого водителя?
Да, такие случаи бывали, например, вот история автомобилиста, который в темноте налетел на отогнутый рельс безопасности, но при этом проиграл в суде. Чаще всего инспектор ГИБДД вменяет водителю нарушение пункта 10.1 ПДД, который требует выбирать скорость исходя из условий (в том числе дорожных), а при обнаружении опасности — тормозить. Подобная логика может быть справедлива, если водитель очевидно нарушал законы здравого смысла, двигаясь по разбитой дороге слишком быстро. Но когда речь о плохо видимых и скрытых дефектах (например, ямах, заполненных водой), при попытке инспектора обвинить самого водителя нужно возражать и требовать оформления упомянутого выше акта выявленных недостатков в эксплуатации дорог.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Кстати, отъезд с места ДТП без оформления наказывается лишением прав на срок до полутора лет или арестом до 15 суток. Норма работает даже для случаев, когда пострадал только автомобиль самого водителя. На практике это означает, что заявить об ущербе постфактум не получится: ДТП нужно оформлять на месте.
Поделиться
4
На кого подавать в суд?
В общем случае — на владельца дороги или подрядную организацию, которая отвечает за ее содержание. Дорогой может владеть, например, предприятие, а за дворовые проезды, как правило, отвечают управляющие компании. Обычные городские улицы (красные линии) относятся к юрисдикции администраций муниципалитетов. Объясняет юрист компании «Форлекс» Николай Попов:
— Уже сложилась положительная практика таких взысканий, и в общем случае ответчиком выступает, например, администрация города, если авария случилась на его дорогах. В последнее время мы всё чаще привлекаем подрядные организации, которые проводили работы на данном участке. Установить такую компанию можно, обратившись с претензией в администрацию города. При этом в суде мы обычно привлекаем к солидарной ответственности и подрядчиков, и администрацию, а с кого именно будут взысканы деньги, решает сам суд.
Поделиться
5
Можно ли наказать дорожников за разгильдяйство?
Здесь практика не так успешна, но в теории есть возможность привлечь должностных или юридических лиц по статье 12.34 КоАП, которая предусматривает штрафы до 300–500 тысяч рублей (для организаций) в зависимости от последствий аварии. Постановление такого рода может оформить сотрудник ГИБДД, что также поможет выиграть гражданский суд против подрядчика.
В случае гибели людей возможно возбуждение уголовного дела (пример), но в российской практике очень мало прецедентов наказания дорожников за качество их работы.
Поделиться