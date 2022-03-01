На новосибирской улице коварный светофор провоцирует людей на переход в неположенном месте и штрафы — смотрите, где это

Продолжаем рассказывать об изменениях в инфраструктуре улично-дорожной сети в Новосибирске, сегодня речь пойдет о сокращении пешеходных переходов. Один такой переход ликвидирован на улице Богдана Хмельницкого в районе остановки «25 лет Октября». Между тем люди по привычке продолжают переходить уже в неположенном месте и могут быть наказаны сотрудниками ГИБДД. Зачем это было сделано — в нашем материале.
Пересечение улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого, здесь установлены два светофорных объекта — первый на самом перекрестке, второй на удалении порядка 40 метров в сторону «Барракуды». Здесь был организован регулируемый пешеходный переход для тех, кто высаживался на остановке и сразу мог перейти дорогу.
Но сейчас знака «пешеходный переход» нет, остался только светофор — люди по привычке высаживаются и переходят дорогу. Местный житель Михаил Докукин недоумевает, зачем убрали переход.
— Теперь по факту пешеходного перехода здесь нет (отсутствуют знаки, пешеходный светофор и разметка), а люди по привычке продолжают идти в этом месте. Получается, если я перехожу дорогу вне зоны пешеходного перехода, мне могут влепить штраф 500 рублей. По логике вещей всем этим людям (кто переходит) положен штраф, — говорит новосибирец.
Администрация Калининского района ответила ему, что «пешеходный переход ликвидирован в рамках выполнения решения суда. По существующим правилам пешеходный переход должен размещаться на расстоянии не менее 5 метров от посадочной площадки, длина посадочной площадки не менее 20 метров». Такую же причину ликвидации перехода подтвердили и в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
— Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «25 лет Октября» ликвидирован в рамках исполнения решения суда о приведении остановки транспорта и расположения перехода в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007. В непосредственной близости остался пешеходный переход через ул. Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с ул. 25 лет Октября, — уточнили в мэрии.
Ну хорошо, а зачем тогда остались светофоры, которые, когда загораются красным для машин, провоцируют людей на переход дороги? Теперь это просто транспортные светофоры, и вот зачем они нужны по мнению властей:
«После ликвидации пешеходного перехода принято решение оставить транспортные светофоры, под прикрытием которых водители трамваев могут осуществлять посадку и высадку пассажиров. В указанном месте возможен подход к трамвайной остановке, переход проезжей части запрещен».
Запрет на переход дороги подтвердили и в ГИБДД, правда не уточнили, будут ли дежурить тут экипажи и штрафовать всех подряд.
— В непосредственной близости к остановке общественного транспорта «25 лет Октября» ранее был обустроен регулируемый пешеходный переход, что не соответствовало требованиям
Да, действительно в указанном ГОСТе в пункте 5.3.3.6 сказано, что «остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных улицах общегородского значения следует размещать за наземным пешеходным переходом на расстоянии 5 м до посадочной площадки», это всё в целях безопасности. Но вряд ли провоцирующий людей на переход транспортный светофор можно назвать безопасным решением. Люди как ходили, так и будут ходить на красный для машин — мало кто из пешеходов вообще разбирается во всех этих нюансах. Как вариант, можно было чуть сдвинуть остановки от зебры, но это уже финансовые расходы, снять знаки перехода гораздо проще.
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