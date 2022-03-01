На новосибирской улице коварный светофор провоцирует людей на переход в неположенном месте и штрафы — смотрите, где это

Но сейчас знака «пешеходный переход» нет, остался только светофор — люди по привычке высаживаются и переходят дорогу. Местный житель Михаил Докукин недоумевает, зачем убрали переход.

— Теперь по факту пешеходного перехода здесь нет (отсутствуют знаки, пешеходный светофор и разметка), а люди по привычке продолжают идти в этом месте. Получается, если я перехожу дорогу вне зоны пешеходного перехода, мне могут влепить штраф 500 рублей. По логике вещей всем этим людям (кто переходит) положен штраф, — говорит новосибирец.